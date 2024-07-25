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Meta отримає штраф ЄС у розмірі до 10% глобального доходу до жовтня - Reuters

Четвер, 25 липня 2024, 20:46 - Артур Крижний

Meta Platforms за кілька тижнів отримає свій перший антимонопольний штраф ЄС за зв'язок сервісу оголошень Marketplace із соціальною мережею Facebook.

Про це пише агентство Retuers з посиланням на джерела. 

Рішення Європейської комісії буде прийнято більш ніж через півтора року після того, як вона звинуватила американського технологічного гіганта в тому, що він надав своєму сервісу оголошень Facebook Marketplace несправедливу перевагу, об'єднавши ці два сервіси разом.

Антимонопольний орган ЄС також заявив, що Meta зловживає своїм домінуванням, в односторонньому порядку нав'язуючи несправедливі торгові умови конкуруючим сервісам онлайн-оголошень, які розміщують рекламу в Facebook або Instagram.

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Meta може бути оштрафована на суму до 13,4 мільярда доларів США - або 10% її глобального доходу в 2023 році - хоча санкції ЄС зазвичай набагато нижчі за цю межу.

Комісія, ймовірно, винесе своє рішення у вересні або жовтні.

Нагадаємо:

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ЄС має намір звинуватити материнську компанію Facebook, Meta, у порушенні цифрового законодавства, що є другою справою проти великої технологічної групи.

Економічна правда.

Meta штраф ЄС
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