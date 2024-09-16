От системы "Шлях" отключили 16 новых перевозчиков за переправку мужчин за границу

От системы "Шлях" отключили еще 16 перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

В частности, от системы "Шлях" сроком на три месяца отключили таких перевозчиков:

ФЛП Мурашкин Сергей Геннадьевич

ФЛП Лихтей Артем Викторович

ФЛП Педорченко Артем Леонидович

ФЛП Радомский Дмитрий Валерьевич

ФЛП Яцюра Андрей Николаевич

ФЛП Гонтюк Александр Яковлевич

ФЛП Аронец Сергей Анатольевич

ФЛП Смульский Александр Александрович

ФЛП Дубовик Максим Юрьевич

ФЛП Блаженко Александр Михайлович

ФЛП Таран Вадим Владимирович

ФЛП Симагутин Андрей Вячеславович

ФЛП Колядюк Василий Павлович

ООО "АВТ Гглобал"

ООО "Мериенжел"

ООО "МакарТранс"

По материалам Государственной пограничной службы Украины, эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Их водители автотранспорта в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

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Как говорится в сообщении, рассматривается еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему "Шлях". После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.

Напомним:

В Украине в августе 2024 года 10 перевозчиков отключили от системы "Шлях" за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

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