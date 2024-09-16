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От системы "Шлях" отключили 16 новых перевозчиков за переправку мужчин за границу

Понедельник, 16 сентября 2024, 18:48 - Виктор Волокита

От системы "Шлях" отключили еще 16 перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

В частности, от системы "Шлях" сроком на три месяца отключили таких перевозчиков:

  • ФЛП Мурашкин Сергей Геннадьевич
  • ФЛП Лихтей Артем Викторович
  • ФЛП Педорченко Артем Леонидович
  • ФЛП Радомский Дмитрий Валерьевич
  • ФЛП Яцюра Андрей Николаевич
  • ФЛП Гонтюк Александр Яковлевич
  • ФЛП Аронец Сергей Анатольевич
  • ФЛП Смульский Александр Александрович
  • ФЛП Дубовик Максим Юрьевич
  • ФЛП Блаженко Александр Михайлович
  • ФЛП Таран Вадим Владимирович
  • ФЛП Симагутин Андрей Вячеславович
  • ФЛП Колядюк Василий Павлович
  • ООО "АВТ Гглобал"
  • ООО "Мериенжел"
  • ООО "МакарТранс"

По материалам Государственной пограничной службы Украины, эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Их водители автотранспорта в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

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Как говорится в сообщении, рассматривается еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему "Шлях". После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.

Напомним:

В Украине в августе 2024 года 10 перевозчиков отключили от системы "Шлях" за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

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транспорт война
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