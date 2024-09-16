От системы "Шлях" отключили 16 новых перевозчиков за переправку мужчин за границу
От системы "Шлях" отключили еще 16 перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.
Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".
В частности, от системы "Шлях" сроком на три месяца отключили таких перевозчиков:
- ФЛП Мурашкин Сергей Геннадьевич
- ФЛП Лихтей Артем Викторович
- ФЛП Педорченко Артем Леонидович
- ФЛП Радомский Дмитрий Валерьевич
- ФЛП Яцюра Андрей Николаевич
- ФЛП Гонтюк Александр Яковлевич
- ФЛП Аронец Сергей Анатольевич
- ФЛП Смульский Александр Александрович
- ФЛП Дубовик Максим Юрьевич
- ФЛП Блаженко Александр Михайлович
- ФЛП Таран Вадим Владимирович
- ФЛП Симагутин Андрей Вячеславович
- ФЛП Колядюк Василий Павлович
- ООО "АВТ Гглобал"
- ООО "Мериенжел"
- ООО "МакарТранс"
По материалам Государственной пограничной службы Украины, эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Их водители автотранспорта в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.
Как говорится в сообщении, рассматривается еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему "Шлях". После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.
Напомним:
В Украине в августе 2024 года 10 перевозчиков отключили от системы "Шлях" за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.