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Від системи "Шлях" відключили нових перевізників за переправлення чоловіків за кордон

Понеділок, 12 серпня 2024, 16:21 - Віктор Волокіта

В Україні 10 перевізників відключили від системи "Шлях" за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє "Укртрансбезпека". 

Відповідно до постанови Кабміну №57 від 27 січня 1995 року, від системи "Шлях" строком на три місяці відключили таких перевізників:

  • ФОП Стадник Валерій Олексійович;
  • ФОП Соляник Людмила Володимирівна;
  • ФОП Постільга Степан Віталійович;
  • ФОП Пономаренко Віталій Анатолійович;
  • ФОП Локаткіна Катерина Володимирівна;
  • ФОП Левко Михайло Васильович;
  • ФОП Жигаленко Ігор Володимирович;
  • ФОП Вітенко Ігор Дмитрович;
  • ТОВ "ДМ-ТЛК";
  • ТОВ "ГУД КАРС".

"За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", – зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо: 

В Україні перевізників почали відключати від системи "Шлях" за переправляння військовозобов'язаних за кордон у жовтні минулого року. 

транспорт війна
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