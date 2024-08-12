Від системи "Шлях" відключили нових перевізників за переправлення чоловіків за кордон

В Україні 10 перевізників відключили від системи "Шлях" за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє "Укртрансбезпека".

Відповідно до постанови Кабміну №57 від 27 січня 1995 року, від системи "Шлях" строком на три місяці відключили таких перевізників:

ФОП Стадник Валерій Олексійович;

ФОП Соляник Людмила Володимирівна;

ФОП Постільга Степан Віталійович;

ФОП Пономаренко Віталій Анатолійович;

ФОП Локаткіна Катерина Володимирівна;

ФОП Левко Михайло Васильович;

ФОП Жигаленко Ігор Володимирович;

ФОП Вітенко Ігор Дмитрович;

ТОВ "ДМ-ТЛК";

ТОВ "ГУД КАРС".

"За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", – зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо:

В Україні перевізників почали відключати від системи "Шлях" за переправляння військовозобов'язаних за кордон у жовтні минулого року.