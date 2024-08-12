Від системи "Шлях" відключили нових перевізників за переправлення чоловіків за кордон
В Україні 10 перевізників відключили від системи "Шлях" за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.
Про це повідомляє "Укртрансбезпека".
Відповідно до постанови Кабміну №57 від 27 січня 1995 року, від системи "Шлях" строком на три місяці відключили таких перевізників:
- ФОП Стадник Валерій Олексійович;
- ФОП Соляник Людмила Володимирівна;
- ФОП Постільга Степан Віталійович;
- ФОП Пономаренко Віталій Анатолійович;
- ФОП Локаткіна Катерина Володимирівна;
- ФОП Левко Михайло Васильович;
- ФОП Жигаленко Ігор Володимирович;
- ФОП Вітенко Ігор Дмитрович;
- ТОВ "ДМ-ТЛК";
- ТОВ "ГУД КАРС".
"За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо:
В Україні перевізників почали відключати від системи "Шлях" за переправляння військовозобов'язаних за кордон у жовтні минулого року.