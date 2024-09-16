Украинцы взяли кредиты на приобретение жилья на 11 миллиардов с начала 2024 года 

Украинцы получила льготные ипотечные кредиты по программе "еОселя" на общую сумму 11 млрд грн с начала 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"В этом году украинцы уже получили льготных кредитов на покупку жилья на 11 млрд грн. Почти 6,5 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Это больше чем за весь прошлый год. За все время действия программы уже 12 817 украинских семей получили кредиты на сумму более 20,5 млрд грн", – отметил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа.

Всего за прошедшую неделю украинцы оформили 151 кредит на 264 млн грн, среди которых кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке - 101, а первая продажа - 50.

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Кредиты под 3% получили:

75 военнослужащих и силовиков;

15 педагогов;

9 медиков;

7 ученых.

Кредиты под 7% получили:

31 украинцев без собственного жилья;

7 ВПЛ;

7 ветеранов.

Напомним:

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По программе доступных кредитов "еОселя" с начала 2024 года 6341 украинская семья получила льготные ипотечные кредиты на общую сумму 10,8 млрд грн.