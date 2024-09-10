Кредити за програмою "єОселя" оформили 6,3 тисяч родин: яке житло обирають українці

За програмою доступних кредитів "єОселя" з початку 2024 року 6341 українська родина отримала пільгові іпотечні кредити на загальну суму 10,8 млрд грн.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Більшість кредитів українці взяли на придбання житла на вторинному ринку — 4550 житлових об'єктів, 1791 – перший продаж.

Загалом за минулий тиждень українці оформили 162 кредити на 284 млн грн, серед яких кредити на придбання житла на вторинному ринку — 110, а перший продаж — 52.

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Кредити під 3% отримали:

73 військовослужбовців та силовиків;

11 педагогів;

11 медиків;

Кредити під 7% отримали:

52 українців без власного житла;

8 ВПО;

7 ветеранів.

"За весь час дії програми вже 12 666 українських родин отримали кредити на суму понад 20,2 млрд грн", — зазначив Андрій Телюпа.

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Нагадаємо:

Попит на будівельні матеріали у 2024 році сповільнився через низьку платоспроможність споживачів і недостатнє фінансування державних програм відновлення після значного зростання торік.