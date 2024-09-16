АРМА выставило на торги крупную партию алкоголя компании российского бизнесмена

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) выставило на торги арестованную алкогольную продукцию на 14,2 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

"Для обеспечения эффективной реализации активов АРМА разбило общий объем арестованного алкоголя на меньшие лоты", - сказано в сообщении.

Как пишет LIGA.net со ссылкой на "Прозорро.Продажи", это алкоголь из Польши и Италии, который хранится на складах в селе Солонка Львовской области.

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Самый дорогой лот со стартовой ценой почти 9,58 млн грн состоит из 163 268 бутылок настойки Żubrówka и ликерной настойки Soplica.

Второй лот - 76 140 бутылок водки Żubrówka - выставлен на торги за более 3,96 млн грн. Эти аукционы запланированы на 2 октября.

Третий лот - 14 646 бутылок Sincero Fragolino Rosato и Sincero Fragolino Roso - планируют продать 23 сентября. Стартовая цена лота - 684 100 грн.

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Партия алкоголя, обнаруженная на складах в Солонке, принадлежит ООО "Руст Украина". Конечный бенефициарный владелец ООО "Руст Украина" - российский водочный магнат и владелец холдинга "Русский стандарт" Рустам Тарико.

Активы ООО "Руст Украина" и АО "Банк Форвард" (прежнее название "Русский стандарт") были арестованы летом 2022 года по инициативе Службы безопасности Украины. Контролером банковской группы Форвард, которая распалась 29 декабря 2019 года, значился тоже Рустам Тарико.

В октябре 2022 года Тарико внесли в перечень лиц, в отношении которых применили санкции СНБО.

Также АРМА выставило на торги 40 тыс литров гербицидов. Стартовая цена лота - почти 3 млн грн. Аукцион запланирован на 20 сентября.

Напомним:

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) выбрало управляющего для стратегически важного для государства Овручского щебеночного завода в Житомирской области, который ранее принадлежал горсовету Гомеля.