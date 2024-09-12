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АРМА знайшло управителя на щебеневий завод, який належав білорусам

Четвер, 12 вересня 2024, 16:13 - Віктор Волокіта
 
фото: арма

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) обрало управителя для стратегічно важливого для держави Овруцького щебеневого заводу у Житомирській області, який раніше належав міськраді Гомеля.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

За результатами відкритого конкурсу переможцем обрано ТОВ "Тамерлан-1".

За словами голови АРМА Олени Думи, наступним етапом буде обговорення умов договору управління з переможцем конкурсу.

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У пресслужбі зазначили, що підприємство має до 2036 року діючий спеціальний дозвіл на видобуток червоного граніту - одного із найбільш міцних будівельних матеріалів, який активно використовують у промисловому, гідротехнічному, цивільному і приватному будівництві. 

"Цей факт залишається важливим в умовах необхідності матеріалів для відбудови країни, що зазнала значних руйнувань внаслідок російської агресії", - повідомили в АРМА. 

Нагадаємо:

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Раніше Овруцький щебеневий завод належав комунальній компанії Гомеля у Білорусі. Завод заарештували 2022 року. Власник навмисне вів його до банкрутства: перестав виплачувати зарплату, зменшував статутний капітал, збільшував борги.

АРМА завод
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