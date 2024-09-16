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В Украине возвращают плановые проверки: каких товаров касается

Понедельник, 16 сентября 2024, 17:40 - Виктор Волокита

Кабинет министров Украины частично возобновил плановые проверки некоторых видов непищевой продукции, которая может быть опасной для потребителей. 

Об этом сообщаетпресс-служба Министерства экономики. 

Речь идет о детских игрушках, лифтах и лифтовом оборудовании, электрических и электронных устройствах, обогревателях и других товарах. 

Как отметил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев, почти с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину действовал мораторий на проверки непищевой продукции. Сейчас государственный контроль частично возвращается.

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"В то же время Министерство экономики Украины и Совет бизнес-омбудсмена будут мониторить соблюдение норм действующего законодательства и прозрачность работы органов государственного рыночного надзора при проверках бизнеса. Это решение является также требованием европейских партнеров", - отметил Соболев.

Согласно сообщению, плановые проверки органов государственного надзора будут касаться:

  • подвижного оборудования, работающего под давлением - будет проверять Гоструда; 
  • средств индивидуальной защиты - Гоструда; 
  • лифтов и компонентов безопасности для лифтов - Гоструда; 
  • колесных транспортных средств, новых частей и оборудования, которые могут быть установлены или использованы на колесных транспортных средствах - Укртрансбезопасность; 
  • медицинских изделий и изделий для диагностики in vitro (исследование образцов крови или тканей, взятых из человеческого тела) - Гослекслужба;
  • активных медицинских изделий, которые имплантируют - Гослекслужба;
  • игрушек - Госпродпотребслужба (ГПСС);
  • электрического и электронного оборудования - ГПСС; 
  • обогревателей помещений и комбинированных обогревателей - ГПСС.

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