В Украине возвращают плановые проверки: каких товаров касается

Кабинет министров Украины частично возобновил плановые проверки некоторых видов непищевой продукции, которая может быть опасной для потребителей.

Об этом сообщаетпресс-служба Министерства экономики.

Речь идет о детских игрушках, лифтах и лифтовом оборудовании, электрических и электронных устройствах, обогревателях и других товарах.

Как отметил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев, почти с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину действовал мораторий на проверки непищевой продукции. Сейчас государственный контроль частично возвращается.

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"В то же время Министерство экономики Украины и Совет бизнес-омбудсмена будут мониторить соблюдение норм действующего законодательства и прозрачность работы органов государственного рыночного надзора при проверках бизнеса. Это решение является также требованием европейских партнеров", - отметил Соболев.

Согласно сообщению, плановые проверки органов государственного надзора будут касаться:

подвижного оборудования, работающего под давлением - будет проверять Гоструда;

средств индивидуальной защиты - Гоструда;

лифтов и компонентов безопасности для лифтов - Гоструда;

колесных транспортных средств, новых частей и оборудования, которые могут быть установлены или использованы на колесных транспортных средствах - Укртрансбезопасность;

медицинских изделий и изделий для диагностики in vitro (исследование образцов крови или тканей, взятых из человеческого тела) - Гослекслужба;

активных медицинских изделий, которые имплантируют - Гослекслужба;

игрушек - Госпродпотребслужба (ГПСС);

электрического и электронного оборудования - ГПСС;

обогревателей помещений и комбинированных обогревателей - ГПСС.

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