Підприємці зможуть проголосувати за головні проблеми бізнесу на платформі "Пульс"

На онлайн-платформі "Пульс" українські підприємці зможуть проголосувати за найбільш актуальні проблеми, які перешкоджають розвитку бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Сервіс експрес-голосування за проблеми бізнесу додали у функціонал платформи "Пульс".

"Ми запустили нову функцію на платформі - тепер підприємці можуть проголосувати за проблеми, які найбільше заважають розвитку їх бізнесу. Результати будуть передаватись на розгляд Ради з підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, консультативно-дорадчому органу при Президентові України. Як і раніше, на платформі можна додатково попросити допомоги у вирішенні проблем, якщо вони виникли у взаємодії з держорганами, а також поставити оцінку державному сервісу", — зазначив Олександр Циборт.

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Платформу "Пульс" запустили в режимі бета-тестування понад місяць тому. Найбільше повідомляють про таке:

неправомірні дії з боку держорганів;

непрозорість процедур, нестачу зрозумілого алгоритму дій;

пропозиції змін до законодавства;

пропозиції покращення процесів взаємодії "держава - підприємець";

пасивну позицію органів влади, бездіяльність.

100% заповнених заявок прийняті в роботу. У планах розробників інтегрувати "Пульс" до більшості державних послуг, щоб була можливість надати миттєву оцінку максимальній кількості державних сервісів.

Нагадаємо:

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Міністерство економіки оголосило про запуск платформи "Пульс", яка дозволить підприємцям поскаржитися на державний орган та навіть на конкретного працівника органу влади, який перешкоджає роботі бізнесу.