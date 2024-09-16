"Укрнафта" импортирует бензин и дизтопливо из 5 стран: о каких производителях идет речь
Понедельник, 16 сентября 2024, 16:12 -
ПАО "Укрнафта" импортирует бензин и дизельное топливо по стандартам Евро-5 из Швеции, Польши, Литвы, Греции, Кувейта.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
В частности, речь идет о дизельном топливе и бензине производства Preem (Швеция), Orlen (Польша), Kuwait National Petroleum Company (Кувейт), Hellenic Petroleum и Motor Oil Hellas (Греция).
Напомним:
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ПАО "Укрнафта" в первом полугодии 2024 года получило 10,6 млрд грн чистой прибыли.
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