Чистий прибуток "Укрнафти" сягнув більше 10 мільярдів у першому півріччі

ПАТ "Укрнафта" у першому півріччі 2024 року отримало 10,6 млрд грн чистого прибутку.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Результати підтверджено аудитом Crowe Erfolg Ukraine, Crowe Audit & Accounting Ukraine", - повідомили в компанії.

Товариство за цей період сплатило 20,2 млрд грн до державного бюджету у вигляді податків, зборів, дивідендів на державну частку та митних платежів.

Реклама:

"Загалом від початку державного управління та старту роботи нового менеджменту наприкінці 2022 року і станом на поточний момент підприємство отримало майже 40 млрд грн прибутку", - зазначив директор "Укрнафта" Сергій Корецький.

Нагадаємо:

"Укргазбанк" та "Укрнафта" уклали кредитний договір на 4 млрд грн для реалізації компанією інвестиційної програми, яка передбачає нарощування видобутку нафти та газу та впровадження проєктів когенерації.

Реклама: