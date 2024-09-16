"Метинвест" готов к возможной оккупации Покровска, но это ударит по экономике – гендиректор

Покровская угольная группа поставляет коксующийся уголь для производств "Метинвеста", но на случай возможного захвата покровского региона россиянами у компании есть план Б.

Об этом рассказал гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков в интервью Forbes Ukraine.

Как отметил СЕО "Метинвеста", даже в случае потери Покровска производство не остановится. Есть возможность закупать уголь у компании ДТЭК, в Польше, а также у шахт "Метинвеста" в США.

Кроме того, компания может импортировать коксовый уголь. Однако, потеря города и угольной группы не будет безболезненной и станет ударом по украинской экономике, говорит Рыженков.

Реклама:

Если придется импортировать уголь, себестоимость производства возрастет. Это может привести к сокращению объемов производства на некоторых рынках, а также к снижению металлургического производства и производительности горно-обогатительных комбинатов (ГОКов). В результате государство потеряет значительную часть налоговых поступлений.

Руководитель "Метинвеста" подчеркнул, что после потери Мариуполя экономика уже понесла большие потери, однако финансовая поддержка партнеров помогает временно покрывать эти убытки.

Однако после окончания войны, когда страна должна будет жить за свой счет, последствия потерь станут гораздо более очевидными.

Реклама:

Напомним:

Компания "Метинвест" планирует начать строительство металлургического завода в итальянском городе Пьембино в конце этого - начале 2025 года.

Экономическая правда.