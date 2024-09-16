Компания "Новой почты" начала торговлю топливом

Компания "Новая Энерджи", входящая в группу NOVA (Новая почта), начала мелкооптовые продажи дизельного топлива на открытом рынке.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

Первыми покупателями стали украинские сельскохозяйственные предприятия. Ранее компания обеспечивала потребности в топливе "Новой почты": поставляла дизель для заправки автомобилей и генераторов.

"Новая почта" начала закупать топливо для собственных нужд летом 2022 года после ударов РФ по нефтехранилищам и дефицита топлива.

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Компания "Нова Энерджи" получила лицензии, закупила бензовозы и заключила контракты с ключевыми поставщиками, среди которых Orlen, Hellenic, "Укрнафта" и Vitol.

В 2022-2023 годах компания "Новая Энерджи" инвестировала 3 млн долларов в развитие. Вскоре она планирует удвоить количество бензовозов и до конца года увеличить продажи до 1,5 миллиона литров топлива ежемесячно.

Напомним:

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ООО "Новая почта" в первом полугодии 2024 года увеличило консолидированный чистый доход по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,6% - до 24,45 млрд грн.

Экономическая правда.