"Нова пошта" збільшила консолідований дохід на майже 23%

ТОВ "Нова пошта" в першому півріччі 2024 року збільшило консолідований чистий дохід порівняно з аналогічним періодом минулого року на 22,6% - до 24,45 млрд грн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані консолідованої звітності, які опубліковані в системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)

Водночас, як йдеться в повідомленні, консолідований чистий прибуток зменшився на 36,9% - до 1,48 млрд грн.

Валовий прибуток компанії у січні-червні 2024 року зріс на 10,1% - до 6,05 млрд грн.

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Зазначається, що прибуток від операційної діяльності "Нової пошти" за звітний період зменшився на 9,2% - до 3,17 млрд грн.

Інвествитрати на необігові активи зросли на 20% - до 3,54 млрд грн, ще 70 млн грн було витрачено на купівлю дочірнього підприємства.

Залишок коштів за перше півріччя хоча і знизився з 6,55 млрд грн до 5,39 млрд грн, проте був вищим, ніж роком раніше (4,47 млрд грн).

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Нагадаємо:

"Нова пошта" збільшила неконсолідований чистий дохід у першому півріччі 2024 року на 20,1% - до 20,12 млрд грн, а чистий прибуток компанії зменшився на 38,1% - до 1,49 млрд грн.