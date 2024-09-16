В Украине запускают "єДозвіл": на какие услуги могут рассчитывать предприниматели

В Украине Единая государственная электронная система разрешительных документов (еДозвил) станет доступной для предпринимателей уже с 18 сентября.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время мероприятия "Экономическая политика Украины. Восстановление во время войны" в Киеве.

"Мы запускаем систему еДозвил. Предпринимателям на портале Дія станет доступна услуга по регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда.

Ранее декларация регистрировалась территориальным центром Гоструда за пять дней. Теперь бизнес сможет подать декларацию удобно и быстро в один клик, а система еДозвил автоматически проверит и зарегистрирует ее", - сказала Юлия Свириденко.

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Недавно Кабмин добавил в этот перечень заключение Минэкономики, которое дает право продлить предельный срок расчетов по экспортно-импортным операциям.

"Хотим, чтобы предприниматели могли получить и заключение, которое дает право продлить предельный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту. До сих пор заключение выдавалось в бумажной форме. Вскоре подача документов будет занимать до часа времени вместо нескольких дней", - рассказала Юлия Свириденко.

Эта услуга заработает в октябре и тоже будет доступна в Дії.

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Как отметил заместитель Министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Циборт, в планах Минэкономики - полная цифровизация разрешений и лицензий.

"Долгосрочно имеем амбициозную цель - 100% разрешений и лицензий Минэкономики выдает в электронном формате, а среднее время обработки заявок составляет один рабочий день", - сказал Александр Циборт.

Напомним:

Правительство приняло постановление и дало старт системе "еДозвил" для бизнеса. Скоро в Дії заработает первый этап проекта - пять услуг для получения лицензий и декларации в сфере охраны труда. Постепенно перечень будет расширяться