В "Дії" стане можливим в кілька кліків оформити дозволи та ліцензії для бізнесу
Оформлення ліцензій та дозволів для бізнесу відбуватиметься в кілька кліків на порталі "Дія".
Про це повідомляє пресслужба "Дії",
"Уряд ухвалив постанову та дав старт системі "єДозвіл" для бізнесу. Скоро в Дії запрацює перший етап проєкту — п’ять послуг для отримання ліцензій та декларації у сфері охорони праці. Поступово перелік розширюватиметься", - йдеться у повідомленні.
Так підприємці зможуть онлайн:
- подавати документи;
- відновлювати чи анулювати ліцензії;
- відстежувати прогрес в обробці документів;
- оплачувати надання адмінпослуг;
- подавати скарги на дії органу ліцензування.
Функціонал "єДозволу" буде також доступний у межах комплексної послуги е-Підприємець на порталі "Дія".
"Ви подаєте заяву та документи в систему, їх автоматично перевірятиме спеціальний алгоритм, система визначить рівень ризику та вибере тип процедури реєстрації документів", - пояснили у пресслужбі.
Якщо все добре, то документи автоматично зареєструються. Ні - раяву розгляне представник держоргану і надасть відповідь про видачу ліцензії протягом 10 днів.
Економічна правда.