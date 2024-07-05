В "Дії" стане можливим в кілька кліків оформити дозволи та ліцензії для бізнесу

Оформлення ліцензій та дозволів для бізнесу відбуватиметься в кілька кліків на порталі "Дія".

Про це повідомляє пресслужба "Дії",

"Уряд ухвалив постанову та дав старт системі "єДозвіл" для бізнесу. Скоро в Дії запрацює перший етап проєкту — п’ять послуг для отримання ліцензій та декларації у сфері охорони праці. Поступово перелік розширюватиметься", - йдеться у повідомленні.

Так підприємці зможуть онлайн:

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подавати документи;

відновлювати чи анулювати ліцензії;

відстежувати прогрес в обробці документів;

оплачувати надання адмінпослуг;

подавати скарги на дії органу ліцензування.

Функціонал "єДозволу" буде також доступний у межах комплексної послуги е-Підприємець на порталі "Дія".

"Ви подаєте заяву та документи в систему, їх автоматично перевірятиме спеціальний алгоритм, система визначить рівень ризику та вибере тип процедури реєстрації документів", - пояснили у пресслужбі.

Якщо все добре, то документи автоматично зареєструються. Ні - раяву розгляне представник держоргану і надасть відповідь про видачу ліцензії протягом 10 днів.

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Економічна правда.