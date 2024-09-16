Давление налоговой: один из агрохолдингов Украины заявил, что оказался на грани закрытия

Один из агрохолдингов Украины Prometey заявил о финансовых трудностях и что находится на грани закрытия: он сокращает штат и закрывает три из 28 элеваторов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Первые два года мы работали за счет ресурсов, которые имели с довоенного периода, однако долго так продолжаться не могло. Я до сих пор не могу поверить в то, что такой огромный холдинг, который десятки лет слаженно работал, сейчас на грани закрытия", - отметила руководитель департамента развития бизнеса Елена Зиновьева.

Prometey отмечает, что финансовые трудности возникли, в частности, из-за давления налоговой службы: блокировка налоговых накладных, невозврат НДС и "необоснованные штрафы стали обыденностью для компаний агрохолдинга", говорят в компании.

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Кроме того, на деятельность холдинга повлияли сокращение кредитных программ и инвестиций для сельскохозяйственной отрасли и плохой урожай из-за жаркого лета.

"Если ситуация в ближайшее время не изменится, компании придется принимать радикальные решения для сохранения своего бизнеса", - отмечают в Prometey.

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Напомним:

Завод по переработке масличных культур одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Кернел" на западе Украины поврежден в результате атаки беспилотника, совершенной Россией.

Экономическая правда.