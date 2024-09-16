Комитет Рады поддержал реформу Счетной палаты: что она предусматривает

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал в первом чтении законопроект № 10044-д о реформе Счетной палаты.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Железняк также перечислил, что она предусматривает:

Расширение мандата на все публичные финансы (бюджеты ОМС, средства ГП и внебюджетные фонды),

Усиление финансовой, политической и административной независимости РП,

Прозрачный конкурс на членов СП с решающим голосом международных экспертов,

Формальные парламентские процедуры для рассмотрения отчетов и мониторинга выполнения рекомендаций

Счетная палата будет иметь 11 (вместо 13 сейчас) членов

Внедрение периодического внешнего оценивания независимыми экспертами с международным опытом аудита.

"Это является требованием МВФ и США", - добавил депутат.

Реклама:

Напомним:

Во время аудита Счетной палаты установлено, что 3,36 миллиарда грн, выделенных на закупку беспилотных систем, было использовано с нарушением нормативно-правовых актов.