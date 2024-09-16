Комитет Рады поддержал реформу Счетной палаты: что она предусматривает
Понедельник, 16 сентября 2024, 13:52 -
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал в первом чтении законопроект № 10044-д о реформе Счетной палаты.
Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Железняк также перечислил, что она предусматривает:
- Расширение мандата на все публичные финансы (бюджеты ОМС, средства ГП и внебюджетные фонды),
- Усиление финансовой, политической и административной независимости РП,
- Прозрачный конкурс на членов СП с решающим голосом международных экспертов,
- Формальные парламентские процедуры для рассмотрения отчетов и мониторинга выполнения рекомендаций
- Счетная палата будет иметь 11 (вместо 13 сейчас) членов
- Внедрение периодического внешнего оценивания независимыми экспертами с международным опытом аудита.
"Это является требованием МВФ и США", - добавил депутат.
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Напомним:
Во время аудита Счетной палаты установлено, что 3,36 миллиарда грн, выделенных на закупку беспилотных систем, было использовано с нарушением нормативно-правовых актов.
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