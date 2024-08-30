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Рахункова палата виявила порушення у використанні 3 мільярдів для закупівлі дронів

П'ятниця, 30 серпня 2024, 17:52 - Артур Крижний

Під час аудиту Рахункової палати встановлено, що 3,36 мільярда грн, виділених на закупівлю безпілотних систем, було використано з порушенням нормативно-правових актів.

Про це йдеться у звіті Рахункової палати.

"Встановлено, що з виділених на закупівлю безпілотних систем коштів  використано з порушенням нормативно-правових актів 3,36 млрд грн, у тому числі з недотриманням власних розпорядчих документів – 0,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Однією з причин такої ситуації є недосконалість законодавства, що регулює діяльність Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також її Департаменту забезпечення у сфері закупівель безпілотників.

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Аудит також виявив ризик придбання безпілотних систем за завищеними цінами через використання "прямих" договорів без проведення конкурентних процедур. Скасувати таку закупівлю можливо лише через додаткові судові експертизи.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів України прийняв зміни до постанови № 256 від 24 березня  2023 року, що передбачають вдосконалення порядку закупівель безпілотних систем.

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Економічна правда.

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