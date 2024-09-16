В Украине вырос спрос на мотоциклы: самые популярные марки

Musstang

В августе 2024 года украинцы приобрели 9,1 тыс. всех мотоциклов, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,2% больше, чем было в июле-2024.

Такие данные обнародовал Институт исследований авторынка.

Согласно сообщению, среди общего количества 58,5% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 5326 шт.

На внутреннем рынке заключили 2983 сделки купли-продажи мототехники, что составило 32,8% от общего количества.

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Лишь 8,8% мотоциклов были импортированы подержанными из-за рубежа (798 шт.).

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda (382 договоров купли-продажи), Yamaha (274 ДКП), и Lifan (210 ДКП).

В Институте также отметили, что импорт мотоциклов с пробегом продолжает держаться на японских марках Honda, Yamaha и Suzuki. Продукция этих трех производителей охватывает более половины сегмента, точнее - 64,1% рынка двухколесных моторных машин.

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Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в июле в очередной раз лидерами стали марки Musstang (821 первая регистрация), Spark (748 ПР), и Lifan (720 ПР). В целом доля китайской продукции составляет около 80% на рынке новых мотоциклов:

Musstang - 821 шт. Spark - 748 шт. Lifan - 720 шт. Forte - 548 шт. Geon - 430 шт.

Напомним:

В течение прошлого месяца украинцы приобрели более 1,7 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, что на 61% больше, по сравнению с августом 2023 года.