Попит на авто з Китаю зріс на 60%: що обирали українці у серпні
Понеділок, 16 вересня 2024, 09:48 -
Впродовж минулого місяця українці придбали понад 1,7 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 61% більше, в порівнянні з серпнем 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".
З цієї кількості: нових – 1336 одиниць (+88%); вживаних – 371 од. (+6%) одиниць. Автомобілі китайського походження охопили 16% серпневого ринку нових легковиків.
В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,4%.
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Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 78%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus - 179 од.;
- HONDA M-NV - 169 од.;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 147 од.;
- ZEEKR 001 - 107 од.;
- NISSAN Ariya - 83 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
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- VOLKSWAGEN ID.4 - 51 од.;
- CHERY EQ1 - 34 од.;
- ZEEKR 001 - 29 од.;
- HONDA M-NV - 26 од.;
- NISSAN Ariya - 23 од.
Економічна правда.
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