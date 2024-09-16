Всі розділи
Укр / Рус

Попит на авто з Китаю зріс на 60%: що обирали українці у серпні

Понеділок, 16 вересня 2024, 09:48 - Артур Крижний

Впродовж минулого місяця українці придбали понад 1,7 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 61% більше, в порівнянні з серпнем 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".

З цієї кількості: нових – 1336 одиниць (+88%); вживаних – 371 од. (+6%) одиниць. Автомобілі китайського походження охопили 16% серпневого ринку нових легковиків.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,4%.

Реклама:

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 78%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  • BYD Song Plus - 179 од.;
  • HONDA M-NV - 169 од.;
  • VOLKSWAGEN ID.4 - 147 од.;
  • ZEEKR 001 - 107 од.;
  • NISSAN Ariya - 83 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Реклама:
  • VOLKSWAGEN ID.4 - 51 од.;
  • CHERY EQ1 - 34 од.;
  • ZEEKR 001 - 29 од.;
  • HONDA M-NV - 26 од.;
  • NISSAN Ariya - 23 од.

Економічна правда.

Укравтопром автопром
Реклама:
Матеріали за темою
Україна за І квартал імпортувала понад 118 тисяч легковиків: з яких країн завозили найбільше  28 червня 2024, 10:06
Україна витратила понад 2 мільярди доларів на імпорт автотранспорту 26 червня 2024, 09:46
Найчастіше електромобілі купують у Львівській області та Києві: топ моделей 17 червня 2024, 11:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті