Попит на авто з Китаю зріс на 60%: що обирали українці у серпні

Впродовж минулого місяця українці придбали понад 1,7 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 61% більше, в порівнянні з серпнем 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".

З цієї кількості: нових – 1336 одиниць (+88%); вживаних – 371 од. (+6%) одиниць. Автомобілі китайського походження охопили 16% серпневого ринку нових легковиків.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,4%.

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Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 78%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus - 179 од.;

HONDA M-NV - 169 од.;

VOLKSWAGEN ID.4 - 147 од.;

ZEEKR 001 - 107 од.;

NISSAN Ariya - 83 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

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VOLKSWAGEN ID.4 - 51 од.;

CHERY EQ1 - 34 од.;

ZEEKR 001 - 29 од.;

HONDA M-NV - 26 од.;

NISSAN Ariya - 23 од.

Економічна правда.