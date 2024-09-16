При больших изменениях в балансе бюджета на 2025 год придется повышать налоги – нардеп

Если в бюджете 2025 года будут большие изменения в доходах и расходах, то, возможно, придется повысить налоги, в частности НДС.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на слова представителей Минфина.

"Минфин сообщил, что в программе МВФ есть положение, что если в Бюджете 2025 будут существенные изменения в доходах и расходах, то будет требование о дополнительном повышении налогов, в частности НДС", - рассказал он.

Впрочем, согласно текущим показателям, на которых базируется проект бюджета на 2025 год, такой необходимости нет, говорит нардеп.

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На данном этапе балансировка бюджета будет осуществляться согласно законопроекту №11416-д, подготовленному правительством.

Напомним:

Миссия Международного валютного фонда видит недостаточность ресурсов в законопроекте по повышению налогов и среди дополнительных источников предлагает пересмотреть НДС.

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Экономическая правда.