Стратегический инвестсовет Украины принял Единый портфель публичных проектов

Единый портфель публичных инвестпроектов на 750 концепций принят стратегическим инвестиционным советом Украины под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"В портфеле представлено 750 концепций. Из них более 100 в сфере здравоохранения, образования, транспорта и энергетики определены как приоритетные и рекомендованы для включения в госбюджет-2025", - рассказала она.

Свириденко также добавила, что Единый портфель инвестиционных проектов является важным шагом к модернизации страны и эффективному использованию средств госбюджета.

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Напомним:

Все компании, которые есть в списке сомнительных инвестиционных проектов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжают работать.