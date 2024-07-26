Усі інвестпроєкти з "чорного списку" НКЦПФР продовжують працювати

Усі компанії, що є у списку сумнівних інвестиційних проєктів Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), продовжують працювати.

Про це розповів член НКЦПФР Іраклій Барамія, пише LIGA.net.

"Наразі із 330 проєктів зі списку працює близько 70%. Тоді як інші 30% теж працюють, але вже під новими назвами та вебадресами", – зазначив Іраклій Барамія.

Кейсів, що офіційно домагаються того, щоб їх виключили із "чорного списку" НКЦПФР, тільки декілька.

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"До Комісії надходило більш як десять звернень від проєктів щодо виключення їх зі списку. Невелика кількість із них намагається розв'язати це питання в судовому порядку", – розказав Іраклій Барамія.

Наразі зі списку сумнівних інвестиційних проєктів НКЦПФР була виключена лише харківська компанія "Сімкорд" Олександра Кудя, що просуває соціальну мережу "Система Bitbon". Підставою для його виключення із чорного списку стало рішення Харківського окружного адміністративного суду від серпня 2023 року.

Суд вирішив, що компанія не має перебувати у списку сумнівних проєктів через те, що не здійснює діяльність на фондовому ринку – "відповідна ліцензія компанії не видавалась".

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У самих компаніях із "чорного списку" свою присутність у переліку сумнівних інвесткомпаній НКЦПФР зазвичай пояснюють клієнтам (тим, які питають) як помилку.

Перелік сумнівних інвестиційних проєктів з’явився на сайті фондового регулятора у серпні 2020 року. Тоді у ньому було 17 кейсів.

За задумом НКЦПФР, "чорний список" має вберегти українців від ризикованих вкладень.

Нагадаємо:

На початку липня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів.

Економічна правда