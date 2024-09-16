Банки обновили курс валют после выходных: доллар и евро подорожали

Средний курс доллара и евро к гривне в банках Украины вырос за выходные: на понедельник 16 сентября доллар стоит на 4 копейки больше, евро увеличился на 15 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,10 - 41,60 грн (курс на 13 сентября - 41,15 - 41,56 грн);

Евро - 45,50 - 46,15 грн (курс на 13 сентября - 45,40 - 46,00 грн).

На 10:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,53 - 41,60 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 46,03 - 46,20 грн.

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк - 41,10 - 41,75 грн;

Укрсиббанк - 41,00 - 41,60 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,494 грн за доллар, monobank - 41,485 грн.

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Напомним:

Официальный курс доллара увеличился за выходные: в понедельник 16 сентября иностранная валюта прибавила в цене 4 копейки.

Экономическая правда.