Банки обновили курс валют после выходных: доллар и евро подорожали
Понедельник, 16 сентября 2024, 10:49 -
Средний курс доллара и евро к гривне в банках Украины вырос за выходные: на понедельник 16 сентября доллар стоит на 4 копейки больше, евро увеличился на 15 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,10 - 41,60 грн (курс на 13 сентября - 41,15 - 41,56 грн);
- Евро - 45,50 - 46,15 грн (курс на 13 сентября - 45,40 - 46,00 грн).
На 10:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,53 - 41,60 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 46,03 - 46,20 грн.
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;
- Ощадбанк - 41,10 - 41,75 грн;
- Укрсиббанк - 41,00 - 41,60 грн;
- ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,494 грн за доллар, monobank - 41,485 грн.
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Напомним:
Официальный курс доллара увеличился за выходные: в понедельник 16 сентября иностранная валюта прибавила в цене 4 копейки.
Экономическая правда.
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