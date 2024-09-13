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Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних

П'ятниця, 13 вересня 2024, 16:54 - Артур Крижний

Офіційний курс долара збільшиться за вихідні: у понеділок 16 вересня іноземна валюта додасть у ціні 4 копійки.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 16 вересня.

Осторонь не залишилося і євро: регулятор додасть до курсу валюти 34 копійки.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

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  • 1 долар США — 41,31 грн (41,27 грн станом на 13 вересня);
  • 1 євро — 45,79 грн (45,45 грн станом на 13 вересня).

Нагадаємо:

Станом на 13 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 9 копійок, курс євро зменшився на 3 копійки.

Економічна правда.

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