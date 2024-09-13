Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних
П'ятниця, 13 вересня 2024, 16:54 -
Офіційний курс долара збільшиться за вихідні: у понеділок 16 вересня іноземна валюта додасть у ціні 4 копійки.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 16 вересня.
Осторонь не залишилося і євро: регулятор додасть до курсу валюти 34 копійки.
Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
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- 1 долар США — 41,31 грн (41,27 грн станом на 13 вересня);
- 1 євро — 45,79 грн (45,45 грн станом на 13 вересня).
Нагадаємо:
Станом на 13 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 9 копійок, курс євро зменшився на 3 копійки.
Економічна правда.
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