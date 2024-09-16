"Нафтогаз" уплатил налогов более чем на 60 миллиардов

За восемь месяцев 2024 года группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет 56,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

Энергокомпания пишет, что это более 7% всех платежей, контролируемых Государственной налоговой службой Украины.

Еще 4,3 млрд грн было направлено в местные бюджеты.

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"В августе предприятия группы перечислили в государственный бюджет 7,2 млрд грн, еще около 600 млн грн - в местные бюджеты", - отметил председатель правления НАК „Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Напомним:

"Нафтогаз" начал закупку газа в ЕС для создания резервов, используя кредитные средства, хотя ранее заявлял об отсутствии планов на импорт. В компании объяснили ЭП, что это не является импортом.

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Экономическая правда.