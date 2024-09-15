Украина возобновила производство патронов для стрелкового оружия

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Украинский оборонно-промышленный комплекс запустил производство патронов калибра 5,45×39 и 5,56×45 мм для украинской армии.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Об оружии", передает "Милитарный".

Как сообщают, авторы блога опубликовали фото с полигона, где отстреляли патроны калибра 5,45×39 мм украинского производства. По информации на упаковке, они были изготовлены в июне этого года.

Согласно маркировке, патроны снаряжены пулей с цельнометаллической оболочкой массой 4 грамма. Ее хвостовая часть имеет закругленную коническую форму, что должно положительно повлиять на баллистические характеристики и точность выстрела.

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Авторы "Про оружие" сообщили, что баллистика украинских патронов при стрельбе на расстояние 400 метров подобна аналогичной у советских армейских патронов 7Н6 (5,45 ПС).

В "Милитарном" отметили, что после оккупации россиянами "Луганского патронного завода" в 2014 году "Укроборонпром" потерял свои мощности по производству боеприпасов к стрелковому вооружению. Восстановление производства является выдающимся событием для украинского ОПК.

Пока неизвестно, насколько локализовано производство патронов. Скорее всего, в стране изготавливают гильзы и составляют патроны из готовых комплектующих. Однако такие сложные процессы, как изготовление порохов, капсюля и пули сложной конструкции вряд ли освоены украинским ОПК.

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Напомним:

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что потенциал украинской оборонной промышленности позволяет значительно увеличить производство, но для этого нужны иностранные инвестиции.

Экономическая правда