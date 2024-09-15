З інвестиціями потенціал українського ОПК може сягнути $20 мільярдів – Умєров

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Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що потенціал української оборонної промисловості дозволяє значно збільшити виробництво, але для цього потрібні іноземні інвестиції.

Про це він заявив під час панельної дискусії на форумі Yalta European Strategy.

Умєров зазначив, що у 2023 році виробничий потенціал приватного та державного сектору ОПК становив 7 млрд дол. За словами міністра, у 2025 році цей показник може зрости у три рази.

"У 2025 році ми можемо збільшити цей показник (потенціал ОПК - ЕП) утричі. За нашими оцінками, за умови додаткового фінансування потенціал оборонного виробництва може досягти 20 мільярдів доларів", – зазначив Умєров.

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За словами Умєрова, можливості оборонної індустрії України значно перевищують обсяги інвестицій, які країна здатна забезпечити самостійно.

Нагадаємо:

Уряд прогнозує сповільнення зростання ВВП, зростання середньої заробітної плати та інфляції, а також скорочення безробіття у 2025 році.

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Економічна правда