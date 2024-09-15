С инвестициями потенциал украинского ОПК может достичь $20 миллиардов - Умеров

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Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что потенциал украинской оборонной промышленности позволяет значительно увеличить производство, но для этого нужны иностранные инвестиции.

Об этом он заявил во время панельной дискуссии на форуме Yalta European Strategy.

Умеров отметил, что в 2023 году производственный потенциал частного и государственного сектора ОПК составлял 7 млрд долл. По словам министра, в 2025 году этот показатель может вырасти в три раза.

"В 2025 году мы можем увеличить этот показатель (потенциал ОПК - ЭП) в три раза. По нашим оценкам, при условии дополнительного финансирования потенциал оборонного производства может достичь 20 миллиардов долларов", - отметил Умеров.

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По словам Умерова, возможности оборонной индустрии Украины значительно превышают объемы инвестиций, которые страна способна обеспечить самостоятельно.

Напомним:

Правительство прогнозирует замедление роста ВВП, рост средней заработной платы и инфляции, а также сокращение безработицы в 2025 году.

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Экономическая правда