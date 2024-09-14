За сутки энергосистема получала аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши

Украинская энергосистема испытывает дефицит генерирующих мощностей. За сутки страна получала аварийную энергетическую помощь из Словакии, Румынии и Польши.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Благодаря усилиям энергетиков ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако значительные повреждения, нанесенные массированными атаками врага", - говорится в сообщении.

Для покрытия дефицита, Украина привлекла енепргетическую помощь из трех стран Евросоюза: Польши, Румынии и Словакии.

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Кроме этого, за прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 22 912 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

Всего из-за боевых действий и технических нарушений на утро 14 сентября остаются без электроснабжения 572 населенных пункта.

Напомним:

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В субботу, 14 сентября, в Украине меры ограничения электроэнергии не прогнозируются.

Экономическая правда