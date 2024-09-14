Правительство планирует уменьшить социальные расходы на 50 миллиардов в 2025 году

Бюджет на 2025 год предусматривает сокращение социальных расходов на 50 млрд грн до 420,6 млрд грн.

Об этом говорится в анализе проекта государственного бюджета на 2025 год от ЭП.

Большинство средств, предусмотренных по социальному направлению, правительство потратит на дотацию Пенсионному фонду - 280,2 млрд грн.

Вторая крупнейшая статья этих расходов - программа соцзащиты граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства. На нее в 2025 году планируют потратить 80,8 млрд грн.

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На выплату жилищных субсидий в 2025 году планируют потратить 42,32 млрд грн. Их получат 2,8 миллиона домохозяйств.

Сокращение расходов на соцзащиту может быть связано с тем, что в 2024 году на эту сферу заложили несколько больше средств, чем фактически потратят, поэтому в законопроекте об изменениях в госбюджет на этот год предусмотрено сокращение некоторых социальных расходов.

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Напомним:

Правительство поздно вечером 13 сентября одобрило проект госбюджета на 2025 год.

Экономическая правда