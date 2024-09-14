Оценка OpenAI в $150 млрд зависит от изменения корпоративной структуры - Reuters

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Оценка OpenAI в 150 млрд долл будет зависеть от того, сможет ли компания изменить свою корпоративную структуру и снять ограничения на прибыль для инвесторов. Ожидается, что новый раунд финансирования будет в форме конвертируемых облигаций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Большой раунд финансирования пользуется значительным спросом среди инвесторов и может быть завершен в течение следующих двух недель, учитывая быстрый рост доходов OpenAI.

Ожидается, что в нем примут участие инвесторы, такие как Thrive Capital, Khosla Ventures, а также Microsoft. Новые инвесторы, включая Nvidia и Apple также планируют инвестировать. Переговоры также ведет Sequoia Capital.

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Детали условий финансирования в размере 6,5 млрд долл, о которых ранее не сообщалось, показывают, насколько далеко OpenAI отошел от исследовательской некоммерческой деятельности.

Как сообщают, если реструктуризация окажется неудачной, OpenAI придется пересмотреть свою оценку с инвесторами, по которой их акции будут конвертированы, вероятно, в меньшее количество.

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Экономическая правда