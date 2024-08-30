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OpenAI за рік подвоїла кількість активних користувачів

П'ятниця, 30 серпня 2024, 12:43 - Олексій Артемчук
 
getty images

Кількість тижневих користувачів ChatGPT подвоїлась, порівняно з листопадом 2023.

Про це повідомляє Engadget.

OpenAI повідомила, що кількість щотижневих активних користувачів ChatGPT зросла до 200 мільйонів, що вдвічі більше ніж у листопаді минулого року, коли цей показник складав 100 мільйонів.

Також подвоїлось використання API з моменту випуску GPT-4o mini в липні. Крім зростання користувачів, компанія демонструє значні фінансові успіхи. За словами CEO OpenAI Сема Альтмана, річний дохід компанії досяг 3,4 млрд дол, що вдвічі більше порівняно з кінцем 2023 року, коли дохід складав 1,6 млрд дол.

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Нагадаємо: 

OpenAI наближається до угоди, яка оцінить компанію у понад 100 млрд дол

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Економічна правда
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