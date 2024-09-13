Ряд IТ компаний вышел из России

Jira, Slack, Trello и другие компании выходят с российского рынка из-за санкций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

США ввели усиленные санкции против россиян в IT-сфере. Ряд технологических компаний объявили о выходе с российского рынка или введении новых ограничений для российских пользователей.

Сообщается, что примененные ограничения включают:

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Google заблокировал регистрацию новых аккаунтов по российским номерам и лишил российских блогеров возможности получать доход через AdSense;

Atlassian, Jira, Trello и Confluence объявили о полном уходе с российского рынка;

сервис Notion, который использовался для организации работы и управления проектами, стал недоступен в РФ;

сервис Miro не будет обслуживать российские и белорусские аккаунты;

компания Microsoft начала отключение российских пользователей от своих облачных сервисов;

сервис Slack выходит с российского рынка, прекращая обслуживание корпоративного мессенджера;

системы CAD, Autodesk вышли из России, а SAP и Oracle покинули ERP-рынок страны.

Новые санкции запретят также американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в РФ услуги по ИТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам. Они начали действовать с 12 сентября.

Напомним:

Подтверждение нового аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера сейчас невозможно.

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