Ряд IТ компаний вышел из России
Пятница, 13 сентября 2024, 20:01 -
Jira, Slack, Trello и другие компании выходят с российского рынка из-за санкций.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
США ввели усиленные санкции против россиян в IT-сфере. Ряд технологических компаний объявили о выходе с российского рынка или введении новых ограничений для российских пользователей.
Сообщается, что примененные ограничения включают:
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- Google заблокировал регистрацию новых аккаунтов по российским номерам и лишил российских блогеров возможности получать доход через AdSense;
- Atlassian, Jira, Trello и Confluence объявили о полном уходе с российского рынка;
- сервис Notion, который использовался для организации работы и управления проектами, стал недоступен в РФ;
- сервис Miro не будет обслуживать российские и белорусские аккаунты;
- компания Microsoft начала отключение российских пользователей от своих облачных сервисов;
- сервис Slack выходит с российского рынка, прекращая обслуживание корпоративного мессенджера;
- системы CAD, Autodesk вышли из России, а SAP и Oracle покинули ERP-рынок страны.
Новые санкции запретят также американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в РФ услуги по ИТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам. Они начали действовать с 12 сентября.
Напомним:
Подтверждение нового аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера сейчас невозможно.
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