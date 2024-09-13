США хотят перекрыть торговую лазейку, которую используют китайские маркетплейсы Temu и Shein

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Администрация Байдена стремится замедлить поток дешевых китайских товаров из Temu и Shein.

Об этом сообщает Financial Times.

Белый дом предложил новые правила, которые исключают широкий спектр товаров из числа тех, что могут претендовать на льготы, которые распространяются на грузы стоимостью менее 800 долл.

Администрация Байдена пытается закрыть торговую лазейку, которой пользуются такие платформы, как Temu, Shein и AliExpress, чтобы наводнить США дешевыми китайскими товарами.

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Основанные в Китае группы электронной коммерции ускорили свой рост, отправляя дешевые пакеты непосредственно американским потребителям воздушным транспортом и претендуя на так называемое минимальное освобождение (de minimis) от уплаты импортных тарифов на эти отправления.

Отмечается, что количество грузов, ввозимых в страну по правилу de minimis, подскочило с примерно 140 млн в год десять лет назад до более 1 млрд в год в 2024 году. Чиновники заявили, что огромное количество посылок затрудняет блокирование поставок некачественной продукции и нелегальных наркотиков, таких как фентанил.

Новые правила США направлены на то, чтобы продукция, поставляемая непосредственно потребителю, не могла избежать более высоких пошлин, которые, по данным Белого дома, охватывают 40% импорта из Китая, в том числе 70% текстиля.

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Напомним:

Китайские онлайн-платформы Shein и Temu, которые предлагают различные дешевые товары, могут стать объектом расследования правительства США из-за нарушения норм безопасности.