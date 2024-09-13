Ford возобновит производство автомобилей в Индии после трехлетней паузы
Американский автопроизводитель планирует использовать законсервированный завод в Тамилнаде для производства автомобилей на экспорт.
Об этом сообщает Financial Times.
Ford планирует перезапустить законсервированный завод в Индии через три года после того, как американский автопроизводитель заявил, что прекращает производство автомобилей в самой населенной стране мира.
Сообщается, что решение Ford появилось в то время, когда правительство Индии стремится привлечь миллиарды долларов инвестиций от международных автопроизводителей, чтобы разнообразить цепочки поставок от Китая, геополитического конкурента, который доминировал в продажах электромобилей.
Компания Ford работала в Индии почти три десятилетия, прежде чем объявила о закрытии производства в стране в 2021 году после того, как ей не удалось завоевать огромный внутренний рынок.
Пытаясь создать больше рабочих мест для своей многочисленной и разочарованной молодой рабочей силы, Индия пытается привлечь новые инвестиции, предлагая сниженные тарифы на дорогие импортные электромобили для компаний, которые обязуются производить их в стране в течение трех лет.
Напомним:
Компания Ford Motor решила отказаться от трехрядного внедорожника и отложить выпуск нового поколения пикапов, и добавить новый электрический пикап и фургон в свой будущий модельный ряд.