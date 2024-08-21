Ford переглядає плани щодо електромобілів та скасовуючи деякі моделі, щоб скоротити витрати

Компанія Ford Motor вирішила відмовитися від трирядного позашляховика і відкласти випуск нового покоління пікапів, та додати новий електричний пікап і фургон до свого майбутнього модельного ряду.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Такі кроки спрямовані на скорочення витрат і адаптацію до мінливого попиту на електромобілі.

Зниження темпів зростання попиту на електромобілі змушує виробників, таких як Ford і General Motors, відкладати або скасовувати випуск нових моделей, щоб уникнути великих витрат на транспортні засоби, які споживачі купують не так швидко, як очікувалося.

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На тлі цього акції Ford зросли на 2,16% під час ранкових торгів.

Фінансовий директор Ford Джон Лоулер заявив, що через зміни у ціноутворенні та прибутковості компанія вирішила скоригувати свої плани щодо продуктів і технологій, щоб досягти позитивного результату вже в перший рік після запуску нових моделей.

Ford продовжує зміцнювати свою стратегію, зосереджуючись на сегментах, де вона вже має успіх, зокрема на пікапах і комерційних транспортних засобах.

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Економічна правда.