Кабмин удешевил кредиты для малого и среднего бизнеса по госпрограммам

Кабмин принял постановление о совершенствовании процессов предоставления финансовой государственной поддержки микро-, малому и среднему бизнесу в рамках развития доступных кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Постановлением, в частности, предусмотрена возможность уменьшения процентной ставки для бизнеса путем сочетания государственной поддержки ("Доступные кредиты 5-7-9%", "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%", "Доступный факторинг") с партнерскими программами уполномоченных банков.

Также документ усовершенствует механизм предоставления гарантий уполномоченным банкам со стороны Фонда развития предпринимательства (ФРП).

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Дополнительно внедряются условия экологических и социальных стандартов Всемирного банка в случае предоставления кредитов сельскохозяйственным предприятиям с 1 декабря 2024 года в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Кроме того, решением правительства урегулировано выполнение условий международного сотрудничества по привлечению доступного финансирования для украинского бизнеса, в частности, со Всемирным банком, Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, а также в рамках договоренностей с МВФ по сбалансированию поддержки малого и среднего бизнеса с фискальной способностью государства.

Напомним:

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С начала 2024 года по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 13 839 кредитов на 52,3 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики - 10 471 кредит на 27 млрд гривен.