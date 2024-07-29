Цьогоріч підприємці отримали пільгових кредитів на 52,3 млрд: на які цілі беруть найбільше

З початку 2024 року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 13 839 кредитів на 52,3 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 10 471 кредитів на 27 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, за минулий тиждень у межах цієї програми підприємці отримали від уповноважених банків 445 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн, з яких 336 кредитів – від банків державного сектору економіки на 0,8 млрд гривень.

У міністерстві також розповіли, що за час дії воєнного стану в Україні видано 57 981 кредит на 229,6 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 43 505 кредитів на 117,4 млрд грн), з яких станом на 29 липня поточного року:

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22,21 млрд грн – на інвестиційні цілі;

62,7 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

39,31 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

18,35 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

57,58 млрд грн – на антивоєнні цілі;

15,93 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Нагадаємо:

Усього з моменту старту програми підписано 92 803 кредитні договори на 319,2 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 63 981 договір на 144 млрд гривень.

Економічна правда

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