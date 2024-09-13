Один из последних крупных потребителей в Европе отказывается от газа из России

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Компания Wien Energie GmbH, которая обеспечивает энергией два миллиона человек в столице Австрии и ее окрестностях, заявила, что с 2023 года, впервые за последние десятилетия, отмоется от российского топлива.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания получила 10 тераватт-часов альтернативных источников, что эквивалентно примерно 12% национального потребления, из Северной Африки, и других мировых поставщиков сжиженного природного газа.

"Из-за агрессивной войны России независимость от российского газа имеет решающее значение для безопасности поставок. Все домохозяйства, коммерческие клиенты и электростанции будут работать на нероссийском газе в 2025 году", - заявил руководитель финансового управления Вены Петер Ханке.

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Хотя Wien Energie будет продолжать закупать газ через Центральноевропейский газовый терминал, в будущем она будет требовать от трейдеров подтверждения того, что топливо, которое поступает в город, не происходит из России. Компания утверждает, что будет использовать сертификаты происхождения, которые являются защищенными от подделок и базируются на технологии блокчейн.

По словам главного исполнительного директора Михаэля Штребля, компания также пообещала не повышать цены для конечных потребителей, даже если альтернативные источники стоят немного дороже, чем российский газ.

Напомним:

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Поставки газа в Европейский Союз в 2025 году могут содержать скрыто смешанные потоки из России, что даст Москве обходной путь, когда истечет срок действия текущего транзитного соглашения.

Европа пытается отвыкнуть от российского газа, но несколько восточных стран продолжают получать его через трубопровод, который пересекает Украину. Это соглашение истекает в этом году, что потенциально отрезает такие страны, как Австрия и Словакия, от около 15 млрд кубометров поставок.