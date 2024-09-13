Махинации в энергосекторе: АРМА разыскало 400 млн на счетах подозреваемых компаний

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) разыскало почти 400 млн грн на счетах компаний, которые подозреваются в махинациях с госзакупками в энергетическом секторе.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Как говорится в сообщении, должностные лица группы государственных компаний в сговоре с другими предприятиями противоправно завладели и распоряжались средствами госбюджета.

Злоумышленники присваивали деньги во время проведения государственных закупок в энергетическом секторе.

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Бюро экономической безопасности обратилось с запросом в АРМА, которое выявило около 300 миллионов гривен и 2 миллиона долларов США на банковских счетах компаний, задействованных в схеме.

Кроме этих средств сотрудники АРМА обнаружили 11 объектов недвижимости, 6 земельных участков и 15 единиц оружия.

Напомним:

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