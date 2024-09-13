Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных

Официальный курс доллара увеличится за выходные: в понедельник 16 сентября иностранная валюта прибавит в цене 4 копейки.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 16 сентября.

В стороне не осталось и евро: регулятор добавит к курсу валюты 34 копейки.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

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1 доллар США - 41,31 грн (41,27 грн по состоянию на 13 сентября);

1 евро - 45,79 грн (45,45 грн по состоянию на 13 сентября).

Напомним:

По состоянию на 13 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 9 копеек, курс евро уменьшился на 3 копейки.

Экономическая правда.

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