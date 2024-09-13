Нацбанк змінив курс гривні: скільки коштують долар та євро
П'ятниця, 13 вересня 2024, 10:56 -
Станом на 13 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 9 копійок, курс євро зменшився на 3 копійки.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,27 грн, євро – 45,45 грн (на 12 вересня долар - 41,18 грн, євро – 45,48 грн).
На 10:50 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,42 – 41,50 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,84 – 46,01 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,10 - 41,55 грн (курс на 12 вересня – 41,10 - 41,50 грн);
- Євро – 45,30 - 45,95 грн (курс на 12 вересня – 45,35 - 45,90 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 40,85 - 41,45 грн;
- Ощадбанк – 41,05 - 41,55 грн;
- Укрсиббанк – 41,00 - 41,55 грн;
- ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,10 - 41,46 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,32 грн за долар, monobank - 41,32 грн.
Економічна правда.
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