РФ повредила 280 объектов портовой инфраструктуры и 17 гражданских судов с начала большой войны

Россия осуществила более 50 атак на портовую инфраструктуру за время полномасштабной войны, уничтожив и повредив более 280 объектов.

Об этом сообщил заместитель министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, передает Укринформ.

"К сожалению, практика атаки на портовую инфраструктуру и гражданские суда со стороны страны-агрессора является системной. За время полномасштабной войны уже состоялось более 50 таких атак с использованием ракет и дронов, уничтожено и повреждено более 280 объектов инфраструктуры и 17 гражданских судов", - говорится в сообщении.

В целом, начиная с 24 февраля 2022 года, россияне уничтожили более 100 тыс. т зерновых грузов.

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Несмотря на все это Украина остается одним из крупнейших мировых экспортеров агропродукции и гарантом продовольственной безопасности в мире.

Год назад Украина запустила в работу морской коридор. За это время портами было обработано 2 523 судна и перегружено более 68 млн т грузов. Из них 46 млн т агропродукции ушли на экспорт в более 46 стран мира.

Напомним:

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Россия в четверг 12 сентября нанесла удар в Черном море по гражданскому грузовому судну, которое перевозило пшеницу для Египта.