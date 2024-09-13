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Правительство привлекает частных деминеров для ускорения разминирования

Правительство создает рынок гуманитарного разминирования и привлекает частных операторов противоминной деятельности, чтобы ускорить этот процесс.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 13 сентября.

"Тысячи саперов из Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной специальной службы транспорта ежедневно работают, обследуют и разминируют наши земли. Однако масштаб работы настолько велик, что нам нужны дополнительные инструменты", - сказал Шмыгаль.

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По его словам Дениса Шмыгаля, аграриям, которые работают на деоккупированных территориях, полностью компенсируют расходы на гуманитарное разминирование. В госбюджете на эту программу предусмотрено 3 млрд грн.

"С начала года более 200 тысяч гектаров плодородных земель саперы обследовали, очистили от мин и передали аграриям. Топ-3 региона по разминированию с начала года: Херсонщина, Харьковщина и Николаевщина", - отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что для разминирования используется самая современная техника, дроны, роботизированные системы. Появляется все больше новой техники для разминирования от украинских производителей.

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Напомним:

Убытки Украины из-за мин и других взрывоопасных предметов составляют 11,2 млрд долл ежегодно, что эквивалентно 5,6% ВВП Украины в 2021 году.