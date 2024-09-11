Україна втрачає понад 11 мільярдів доларів щорічно через заміновані території — дослідження

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Збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять 11,2 млрд дол щорічно, що еквівалентно 5,6% ВВП України у 2021 році.

Про це йдеться у дослідженні Tony Blair Institute, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Україна щороку втрачає 11,2 мільярда доларів через заміновані території, вони безпосередньо впливають на втрату Україною 4,3 млрд дол експорту агропродукції щорічно.

Зазначається, що найбільші втрати — через скорочення експорту агропродукції та зменшення надходжень місцевих податків.

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За оцінками Tony Blair Institute, понад 20% регіонального ВВП через заміновані території втратили Чернігівська, Сумська, Миколаївська та Харківська області. Загалом місцева влада недоотримує понад 1,1 млрд дол місцевих податків.

За оцінками Світового банку, Україні необхідно 34,6 млрд дол, щоб розмінувати всі території. Цю суму Україна змогла б компенсувати менш ніж через три з половиною роки після повного очищення земель, наголошується у дослідженні.

У 2022 році у всьому світі на розмінування було витрачено 798 млн дол, з яких майже 50% отримала Україна.

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Економічна правда.