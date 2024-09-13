Цены на огурцы в Украине выросли до максимума за семь лет: причины

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В Украине цены на тепличные огурцы достигли семилетнего максимума. Рынок ожидает дальнейшего подорожания.

Об этом сообщает пресс-служба East Fruit.

На этой неделе в Украине значительно выросли цены на тепличные огурцы. По словам производителей, этот рост обусловлен высоким спросом на фоне уменьшения предложения продукции на внутреннем рынке.

Сейчас тепличные комбинаты отгружают огурцы по цене 45-60 грн/кг (0,31-0,52 долл/кг), что в среднем на 35% больше, чем в конце прошлой недели. Таким образом, цена на тепличные огурцы в Украине достигла самого высокого уровня по меньшей мере за последние семь лет.

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Рост цен вызван несколькими факторами. Прежде всего, это ограниченное предложение огурцов на рынке, поскольку продукция открытого грунта уже почти не поступает в продажу. Дополнительно, сокращение выборок в тепличных хозяйствах вызвано падением среднесуточных температур.

Сейчас средняя цена на огурцы в украинских хозяйствах вдвое превышает цену 2023 года. Игроки рынка также не исключают дальнейшего роста цен в этом сегменте.

Напомним:

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На этой неделе в Украине отпускные цены на дыни выросли на 44% до 15-25 грн за килограмм.