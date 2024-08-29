В Україні подорожчали дині – аналітики

Цього тижня в Україні відпускні ціни на дині зросли на 44% до 15-25 грн за кілограм.

Про це повідомляє EastFruit.

"Фермери готові відвантажувати дині з поля по 15-25 гривень за кілограм, що в середньому на 44% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, а сезон їх реалізації добігає кінця", - йдеться у повідомленні.

За словами учасників ринку, підвищення цін пов’язане, перш за все, з подальшим скороченням пропозиції культур.

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Внаслідок спекотної та посушливої погоди якість продукції погіршується, а кількість вибірок місцевих господарств скорочується.

Виробники стверджують, що торговельна активність на ринку зараз досить висока, що на тлі обмеженої пропозиції надає можливість продавцям підвищувати відпускні ціни.

Однак, попри істотне подорожчання в даному сегменті, дині сьогодні в Україні в середньому на 20% дешевше, ніж в аналогічний період торік.

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В Україні зафіксували тенденцію до зниження ціни на білокачанну капусту.

Економічна правда.