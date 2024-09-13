Компания брата Шурмы хочет отсудить у России почти $14 миллионов долларов

Ростислав Шурма

Компания "Возобновляемая энергия Запорожья", одним из совладельцев которой является брат экс-заместителя руководителя ОПУ Ростислава Шурмы Олег Шурма, судится в суде с РФ о возмещении имущественного ущерба на $12 млн, причиненного в связи с вооруженной агрессией.

Об этом пишет издание Ехрго со ссылкой на Хозяйственный суд Запорожской области.

Также, дополнительно компания судится за возмещение упущенной выгоды в размере $1,5 млн.

То есть в целом "Возобновляемая энергия Запорожья" хочет взыскать с РФ 13,7 млн долларов США.

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Учредителем "Возобновляемая энергия Запорожья" является "Экопауэр Инвест". Конечными бенефициарами являются Олег Шурма (50%), Ольга Кузина (25%), Светлана Стоян (25%).

Компания владеет солнечной электростанцией в Запорожской области, мощностью 12,29 МВт.

Недавно Ростислава Шурму уволили с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины.

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Напомним:

В августе 2023 года было обнародовано расследование Bihus.Info о том, что солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является окружение Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года, хотя, вероятно, не имели связи с объединенной энергосистемой Украины.

Речь идет, в частности, об ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Возобновляемая Энергия Запорожье", совладельцем которых является брат Ростислава Шурмы - Олег Шурма.

А совладельцем еще двух компаний - ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауер ЛЛС" - является Руслан Божко, бывший подчиненный Ростислава Шурмы, которого считают близким к нему человеком.

Заместитель Андрея Ермака подтвердил, что его брат получал плату от ГП "Гарантированный покупатель" за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на оккупированных территориях, но это делал не только он, а и "все другие компании".

Позже Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по выплатам за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на оккупированных территориях.